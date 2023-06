C'est annoncé, le boss de l'OM a berné tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'instabilité des entraîneurs est un problème récurrent à Marseille. Après Jorge Sampaoli l'année dernière, Igor Tudor a décidé de claquer la porte, et ce moins d'un an après son arrivée en France. Mais à en croire les informations de Thibaud Vézirian, l'entraîneur croate n'avait pas vocation à s'inscrire dans la durée à l'OM.

Arrivé en juillet 2022 à Marseille, Igor Tudor ne s'est pas éternisé au sein de la cité phocéenne. Mois d'un an après son arrivée, le technicien croate a annoncé son départ au cours d'une conférence de presse ce jeudi. Selon les dires de Pablo Longoria, Tudor a posé sa démission ce mercredi soir.

Tudor aurait démissionné

« On a accepté et respecté le souhait de notre coach de ne pas continuer l'aventure avec nous la saison prochaine. Je veux remercier Igor pour le bon travail qu'il a fait avec beaucoup de respect des deux côtés, beaucoup de discussions. On a analysé la saison et la suite, il a pris sa décision, on la respect e » a déclaré le président de l'OM.

« Tudor était bien un coach de transition ... »