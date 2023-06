L'OM prépare deux gros transferts

Amadou Diawara

Alors qu'Igor Tudor va quitter l'OM cet été, la direction marseillaise n'aurait pas changé son fusil d'épaule en vue du mercato. Comme prévu, le club phocéen prévoirait de se débarrasser de Cengiz Ünder et de Leonardo Balerdi. D'ailleurs, les hautes sphères de l'OM espéreraient recevoir des offres XXL dès le mois de juin.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Igor Tudor a décidé de quitter l'OM dès cet été. Toutefois, le club phocéen ne prévoirait pas pour autant de changer ses plans pour le mercato estival.

OM : Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Tudor ? https://t.co/mwFtrBP3mx pic.twitter.com/AMxXRPhUDt — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

L'OM veut toujours vendre Ünder et Balerdi

Selon les informations de L'Equipe , l'OM compterait toujours boucler de grosses ventes lors de la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, Cengiz Ünder (25 ans) et Leonardo Balerdi (24 ans) seraient encore poussés vers la sortie.

L'OM espère des offres en juin