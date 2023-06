Catastrophe à l’ASSE, il va partir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une saison exceptionnelle en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso a longtemps porté l'ASSE sur ses épaules, notamment durant la première partie de saison. Néanmoins, alors qu'il est en fin de contrat, l'attaquant devrait quitter les Verts. Il disposerait déjà de plusieurs offres.

De retour de prêt, Jean-Philippe Krasso aura du attendre que l'ASSE soit reléguée en Ligue 2 pour avoir réellement sa chance. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a su la saisir. En effet, avec ses 16 buts et 12 passes décisives, l'ancien attaquant du Mans a longtemps maintenu à flots l'ASSE, surtout durant la première partie de saison catastrophique des Verts. Néanmoins, il ne devrait plus être dans le Forez la saison prochaine.

L'ASSE annonce un transfert très attendu https://t.co/JcrN5Hd6Hb pic.twitter.com/QQpBJx2ygk — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Krasso plus que jamais sur le départ ?

En effet, le contrat de Jean-Philippe Krasso s'achève le 30 juin et ses prestations cette saison ne laissent personne insensible sur le mercato. A tel point qu'il soit plus proche que jamais du départ comme le révèle BUT Football Club . L'international ivoirien aurait décliné la dernière offre de prolongation transmise par l'ASSE. Krasso vise beaucoup plus haut et disposerait de nombreuses offres qui l'éloignent de plus en plus des Verts.

Deux premiers transferts déjà bouclés

L'ASSE devra donc se mettre en quête d'un nouvel avant-centre cet été sur le mercato. Mais en attendant, les Verts ont déjà officialisé deux transferts. Jeudi, le club du Forez a effectivement annoncé avoir levé les options d'achat de Niels Nkounkou et de Mathieu Cafaro. Mais nul doute que ce ne seront pas les seules signatures de l'été.