Benzema : le Real Madrid plombé par Cristiano Ronaldo

Le mercato estival 2023 devrait tenir ses promesses. Les rumeurs commencent déjà à enfler et du côté du Real Madrid, on se prépare à un été agité. Le cas Benzema est toutes les lèvres madrilènes lui qui aurait un accord de principe avec un club saoudien. Mais surtout, c'est une légende du club, Cristiano Ronaldo, qui aurait convaincu Benzema de venir en Arabie Saoudite après un appel de ce dernier.

L'avenir de Karim Benzema a soudainement pris une tournure décisive ces derniers jours. Mercredi, les médias espagnols annonçaient que Karim Benzema allait tenir une conférence de presse d'adieux au siège du Real Madrid. Finalement, KB9 a vite démenti cette rumeur lors d'une cérémonie organisée par Marca dans laquelle il annonce : « Est-ce que je vais rester au Real Madrid ? Pour le moment, j’ai un match ce week-end. Parler de mon avenir ? Pourquoi je devrais dire quelque chose ? Les gens parlent ? Internet n’est pas la réalité. »

Benzema a demandé des conseils à CR7

Malgré tout, l'offre de l'Arabie Saoudite, et plus précisément d'Al-Ittihad est bien arrivée sur la table de Karim Benzema. Selon AS , le numéro 9 du Real Madrid, devant cette proposition d'environ 100M€ nets par an, aurait appelé son ancien coéquipier à Madrid, Cristiano Ronaldo. Installé en Arabie Saoudite depuis son arrivée à Al-Nassr en décembre 2022, il sait à peu près comment se passe la vie saoudienne et également le niveau de jeu du championnat saoudien. Et ça tombe bien car c'est exactement ce que voulait savoir Karim Benzema avant de prendre sa décision.

Messi et Benzema arrivent, Cristiano Ronaldo lâche une grande annonce https://t.co/Pf3kWoMK5Q pic.twitter.com/X9YUEwmoAx — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

CR7 convainc KB9 de venir en Arabie Saoudite