Fiasco au PSG avec une star, Cristiano Ronaldo jubile

En fin de contrat, Sergio Ramos disputera son dernier match sous les couleurs du PSG ce samedi. Le club de la capitale a officialisé le départ de la star de 37 ans dans un communiqué ce vendredi soir. Mais sa prochaine destination reste encore à déterminer. L'Espagnol pourrait notamment choisir de rejoindre un certain Cristiano Ronaldo.

Clap de fin pour Sergio Ramos au PSG. Après deux saisons passées dans la capitale, l’Espagnol partira dans quelques semaines, une fois que son contrat aura expiré comme officialisé par le club dans un communiqué. Pourtant, la direction parisienne travaillait sur sa prolongation depuis de nombreux mois. Mais le défenseur central ne souhaite visiblement pas poursuivre l’aventure au PSG.

Mercato - Officiel : Le PSG annonce le départ d’une star https://t.co/CbI66qlXDC pic.twitter.com/UZLfJRjZK7 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

«Tout le monde au club lui souhaite le meilleur»

Nasser Al-Khelaïfi n’a donc pas manqué de remercier Sergio Ramos. « Nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Sergio Ramos pour les deux années qu'il a passées avec nous. Le leadership, l'esprit d'équipe et le professionnalisme de Sergio, associés à son expérience au plus haut niveau, font de lui une véritable légende du football et ce fut un honneur de l'avoir à Paris. Tout le monde au club lui souhaite le meilleur » a confié le président du PSG. « Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse. J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! » a expliqué le joueur de 37 ans de son côté.

Direction l'Arabie Saoudite pour Sergio Ramos ?

Reste maintenant à voir où Sergio Ramos rebondira cet été. D’après les informations de Fabrizio Romano, le champion du monde 2010 aurait été approché par de nombreux clubs d’Arabie Saoudite au cours des dernières semaines. S’il venait à signer dans le championnat saoudien, il pourrait y retrouver un certain Cristiano Ronaldo. Toutefois, rien n’est encore décidé pour le moment. Sergio Ramos devrait trancher avec sa famille prochainement. À suivre...