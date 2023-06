Messi et Benzema arrivent, Cristiano Ronaldo lâche une grande annonce

Axel Cornic

Des nombreuses stars sur le déclin sont actuellement annoncées proches d’un départ en Arabie Saoudite, avec notamment Karim Benzema et Lionel Messi. Mais un homme a fait le premier pas, puisque Cristiano Ronaldo a rejoint la Saudi Pro League dès l’hiver 2023 et en dépit des dernières rumeurs sur son avenir, il semble vouloir poursuivre l’aventure.

C’est devenu la nouvelle antichambre de la retraite, pour les grandes stars de la planète football. L’Arabie Saoudite rêve en grand depuis que son voisin qatari a organisé la Coupe du monde et souhaiterait mettre en place un projet en vue d’héberger elle-même la compétition en 2030. Cela a commencé par Cristiano Ronaldo, qui a décidé de quitter l’Europe il y a quelques mois pour se lancer dans l’aventure saoudienne.

« Pour être honnête, je m'attendais à gagner quelque chose cette année, mais... »

D’autres pourraient le suivre comme Lionel Messi ou encore Karim Benzema et Cristiano Ronaldo semble être prêt à les accueillir, puisqu’il devrait rester à Al-Nassr. « Mes attentes étaient un peu différentes » a expliqué le quintuple Ballon d’Or, dans un entretien publié sur ses réseaux sociaux. « Pour être honnête, je m'attendais à gagner quelque chose cette année, mais cela ne se passe pas toujours comme on le pense ou comme on le souhaite : il faut parfois de la passion, de l'obstination et de la persévérance pour obtenir les meilleurs résultats. Donc, je pense toujours que l'année prochaine, nous allons faire mieux ».

« Les choses vont changer l'année prochaine »