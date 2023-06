Séisme sur le mercato, l’Arabie saoudite balance sur Messi et Benzema

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie saoudite pourrait frapper encore plus fort sur le mercato en s’attachant les services de Lionel Messi et Karim Benzema cet été, les deux attaquants disposant d'offres colossales pour rejoindre le Golfe persique. Invité à s’exprimer, le ministre des sports du pays a lâché une réponse énigmatique.

Cristiano Ronaldo va-t-il être rejoint par deux autres vainqueurs du Ballon d’Or durant l’été ? Alors que le Portugais s’est engagé en faveur d’Al-Nassr cet hiver, l’Arabie saoudite veut frapper encore plus fort en s’attachant les services de Lionel Messi et Karim Benzema durant le même été.



Messi et Benzema pourraient rejoindre Ronaldo

L’attaquant du Real Madrid, qui avait pourtant juré fidélité à son club, n’est pas resté insensible à la proposition de l’Arabie saoudite, l’ancien de l’OL qui pourrait percevoir plus de 100M€ par saison. Les Merengue douteraient sérieusement de leur joueur, dont la prolongation attendue jusqu’en 2024 n’a jamais été officialisée. De son côté, Lionel Messi privilégie toujours le FC Barcelone, mais l’insistance du pays du Golfe à son égard pourrait payer. Le numéro 30 du PSG pourrait obtenir plus d’un milliard d’euros en s’engageant pour les deux prochaines saisons.

« Attendez qu'ils l'annoncent officiellement »