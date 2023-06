Transferts - PSG : Messi va partir, la date de l’annonce est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat avec le PSG, Lionel Messi s’apprête à plier bagage. Le mystère demeure concernant son avenir, alors que son nom circule du côté de Barcelone et en Arabie saoudite. La formation blaugrana attend le feu vert de la Liga pour passer concrètement à l’action, et le verdict se rapproche.

Où va jouer Lionel Messi à la rentrée ? Certainement pas au PSG alors que son bail arrive à expiration. L’Argentin devrait disputer sa dernière rencontre sous le maillot rouge et bleu samedi à l’occasion de la réception de Clermont. Viendra ensuite l’heure du choix pour Messi, disposant de plusieurs pistes pour son avenir.

Le Barça attend, Messi s’impatiente

Malgré l’insistance de l’Arabie saoudite, prêt à lui offrir un contrat historique pour le convaincre de rallier le Golfe persique, le FC Barcelone n’abdique pas et cherche un moyen de rapatrier son ancienne star. Le président Joan Laporta attend le feu vert de la Liga concernant son plan de viabilité afin de passer concrètement à l’action pour Messi, qui s’impatiente. Mais l’attente ne devrait plus être très longue.

Mercato : Le PSG a bouclé un deal XXL avec Messi https://t.co/Le7U3Vguu8 pic.twitter.com/DKdnRPp0p0 — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

Réponse lundi

D’après les informations divulguées par le journaliste Gerard Romero, la Liga a demandé à Jorge Messi de patienter jusqu’à lundi avant de prendre une décision, date à laquelle une réponse définitive tombera au sujet du plan de viabilité du FC Barcelone. Le club saura alors s’il est autorisé ou non à recruter le numéro 30 du PSG. Pour l’heure, Joan Laporta disposerait d’un avis favorable qui demande à être confirmé par une entreprise indépendante, chargée par la Liga d’analyser une dernière fois ce plan. Selon Mundo Deportivo , une nouvelle rencontre s’était tenue lundi dernier entre des représentants de l’instance du football espagnol et des cadres du secteur financier du Barça pour tenter de trouver une solution et permettre aux Blaugrana d’avancer dans leur mercato. Les émissaires catalans ont quitté la réunion avec un bon sentiment, permettant au club d’être optimiste.

Les priorités du club sont identifiées

Les prolongations de Ronald Araujo et Gavi puis la signature de Leo Messi apparaissent comme les priorités absolues, bien que le FC Barcelone pourrait changer ses plans et concentrer tous ses efforts sur la star du PSG, avant de s’attaquer au dossier des renouvellements. Premières réponses lundi.