C’est terminé, Karim Benzema a accepté un contrat légendaire

Axel Cornic

En fin de contrat, Karim Benzema aurait pris la décision de quitter le Real Madrid et devrait l’approcher dans les prochaines heures. Comme son ancien coéquipier Cristiano Ronaldo, l’attaquant français aurait accepté une offre multimillionnaire pour rejoindre la Saudi Pro League, où il pourrait devenir l’un des joueurs les mieux payés au monde.

Le championnat saoudien pourrait bientôt ressembler à une véritable ligue de stars sur le déclin. Après des années passées en Europe, Cristiano Ronaldo a en effet décidé de rejoindre le pays du Golfe en revêtant les couleurs d’Al-Nassr et il pourrait bientôt être rejoint par d’autres grands noms. C’est le cas de Lionel Messi, dont le départ du PSG a été confirmé ce jeudi et qui serait courtisé par Al-Hilal.

Drame au PSG, Christophe Galtier prend la parole https://t.co/mNp4SZ2CFE pic.twitter.com/APdp5xObv6 — le10sport (@le10sport) June 1, 2023

Benzema ne prolongera par au Real Madrid

En attendant d'en savoir plus sur l'avenir de Messi, c’est une star du Real Madrid qui pourrait prendre la direction de l’Arabie Saoudite ! Il s’agirait d’après Gianluca Di Marzio de Karim Benzema, qui aurait décidé de ne pas prolonger avec le Real Madrid. Il va donc quitter le club après quatorze saisons et devrait faire une annonce officielle dans les prochaines heures, lors d’une conférence de presse organisée uniquement pour lui.

Il a accepté l’offre d’Al-Ittihad