Mercato - Officiel : Le PSG annonce le départ d’une star

Axel Cornic

Sa possible prolongation a été évoquée ces dernières semaines, mais Sergio Ramos va finalement quitter le Paris Saint-Germain. Arrivé à l’été 2021 avec un certain Lionel Messi, l’ancien du Real Madrid va donc devoir trouver un nouveau club s’il souhaite poursuivre sa carrière, lui qui a fêté ses 37 ans en mars dernier.

Avec une année de retard, le PSG pourrait peut-être tenir sa promesse. Avec le départ de Leonardo ainsi que de Mauricio Pochettino, les dirigeants ont déclaré vouloir en finir avec le bling-bling et ont donc confié les clés du projet à Luis Campos. Et après un premier mercato raté, le Portugais semble enfin prendre le pouvoir et dessiner un nouvel effectif.

Sergio Ramos va quitter le PSG

Après les déclarations de Christophe Galtier sur ce qui pourrait être le dernier match de Lionel Messi avec le PSG ce samedi, c’est au tour du club de faire une annonce officielle au sujet de Sergio Ramos. Lui aussi en fin de contrat, il ne prolongera pas et quittera donc Paris le 30 juin prochain !

« J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour »

« Porter le maillot Rouge et Bleu ces deux dernières années aura été une expérience merveilleuse » a déclaré ce vendredi soir Sergio Ramos, dans un communiqué publié sur le site officiel du PSG. « J'ai vécu une aventure inoubliable à Paris et je tiens à tous vous remercier pour votre soutien et votre amour. Allez Paris ! ».

« Ce fut un honneur de l'avoir à Paris »