Galtier : L’annonce fracassante du PSG, le feuilleton continue

Thomas Bourseau

Annoncé sur le départ par divers médias, Christophe Galtier pourrait bien poursuivre au PSG la saison prochaine comme le10sport.com vous l’a révélé. D’ailleurs, Luis Campos n’a pas acté son départ.

Christophe Galtier est sur le départ du PSG. C’est du moins ce que L’Équipe et RMC Sport ont avancé vendredi soir, soit quelques heures seulement avant la divulgation de notre exclusivité. le10sport.com vous confiait vendredi après-midi que le PSG avait pris la décision de maintenir l’entraîneur à son poste la saison prochaine, si jamais ce dernier montrait une motivation suffisamment importante pour continuer.

Pas de discussions pour la succession de Galtier

En outre, le10sport.com vous affirmait entre autres qu’il n’y avait aucune discussion entre le comité de direction du PSG et un autre entraîneur. Et ce, bien que les noms de Thiago Motta, Luis Enrique, José Mourinho et bien d’autres aient été liés au Paris Saint-Germain.

«On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs qui doivent partir en cette fin de saison»