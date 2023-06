Le Real Madrid lâche ses vérités sur le transfert de Benzema

Thibault Morlain

En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema dynamite actuellement le marché des transferts. En effet, le Ballon d’Or 2022 est annoncé avec insistance en Arabie Saoudite. Forcément, on aimerait y voir plus clair. La question a donc été posée ce samedi à Carlo Ancelotti et l’entraîneur merengue a mis les choses au point sur Benzema.

Le feuilleton Karim Benzema est sur toutes les lèvres. Annoncé entre le Real Madrid et l’Arabie Saoudite, le principal intéressé avait dernièrement mis les choses au point, assurant notamment : « Parler de mon avenir ? Pourquoi je devrais dire quelque chose ? Les gens parlent ? Internet n’est pas la réalité ».

« Nous n’avons pas de doute »

Ce samedi, en conférence de presse, Carlo Ancelotti a rebondi sur les propos de Karim Benzema, lâchant : « Benzema a dit qu’Internet n’est pas la réalité ? Il a raison. J’ai du mal avec la technologie, mais la réalité est différente ». L’entraîneur du Real Madrid a ensuite poursuivi sur l’avenir de son buteur : « Benzema va-t-il rester ? Il est prêt pour jouer demain et il a un an de contrat. Nous n’avons pas de doute ».

