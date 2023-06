Surréaliste, il plante l’OM pour… des sushis !

Hugo Chirossel

Alors qu’il se déplaçait sur la pelouse de l’AC Ajaccio samedi soir, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné pour son dernier match de la saison (1-0). Après avoir officialisé son départ jeudi dernier en conférence de presse, Igor Tudor n’a pas répondu aux questions des médias après le coup de sifflet final. En effet, l’entraîneur croate s’est éclipsé, préférant aller manger des sushis.

L’OM a été battu samedi soir sur la pelouse de l’AC Ajaccio (1-0), pour son dernier match sous les ordres d’Igor Tudor. Dans une rencontre sans grand intérêt, les Olympiens étant assurés de terminer sur la troisième marche du podium et les Ajacciens condamnés à descendre en Ligue 2, les joueurs marseillais ont été battus dans les dernières minutes après un but de Clément Vidal.

Tudor snobe la presse après la défaite à Ajaccio

C’est donc la troisième défaite consécutive de l’OM en cette fin de saison, après avoir été battu par le LOSC (2-1) et Brest (1-2). Une série qui vient ternir la fin de l’aventure marseillaise d’Igor Tudor, qui a d’ores et déjà officialisé son départ jeudi dernier en conférence de presse, alors qu'il lui restait un an de contrat. Ce sont déjà les vacances pour l’entraîneur croate, qui a décidé de ne pas se présenter face aux médias à l’issue de la rencontre.

Tudor a préféré aller «manger des sushis»