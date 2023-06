Tudor claque la porte de l’OM, ça peut finir en catastrophe

Axel Cornic

Moins d’un an après son arrivée, Igor Tudor va quitter l’Olympique de Marseille et ce samedi face à l’AC Ajaccio, ce sera son dernier match. Pablo Longoria assure qu’il a démissionné et certains y voient une sorte d’échappatoire pour le Croate, qui attendrait un appel de la part de son ancien club la Juventus. Mais encore faut-il que Massimiliano Allegri laisse sa place...

Dès son arrivée à l’OM l’été dernier, Igor Tudor a tout de suite été confronté à une certaine méfiance. Plusieurs sources ont même assuré que deux joueurs importants du vestiaire marseillais auraient demandé sa tête à Pablo Longoria, avant même le début de la saison ! L'annonce de son départ n’a ainsi surpris qu’à moitié, même si tout n’est pas à jeter dans la saison de l’OM.

L’OM et Igor Tudor, c’est fini

Pour la presse italienne ce départ d’Igor Tudor n’a qu’une seule raison : la crise qui fait actuellement rage à la Juventus. Tuttosport assure que le Croate rêve de devenir le nouvel entraineur des Bianconeri , dont il a déjà été adjoint sur la saison 2020/2021 après avoir bien sûr été joueur au début des années 2000. Il faut dire que Massimiliano Allegri est extrêmement critiqué et Il Corriere dello Sport assure que Tudor est l’un des favoris des dirigeants, même s’il n’est pas la seule option évoquée.

Allegri se voit toujours à la Juventus la saison prochaine !