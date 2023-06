Il claque la porte de l'OM et va le regretter

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Igor Tudor ne sera plus l’entraineur de l’Olympique de Marseille après la fin de cette saison. Il l’a annoncé lors d’une conférence de presse et Pablo Longoria a assuré qu’il a démissionné, avec certains observateurs qui ont vu là une sorte d’échappatoire pour le technicien croate, qui aurait déjà un club ou rebondir. Mais est-ce la vérité ?

Igor Tudor, c’est fini. Au coup de sifflet final de la rencontre face à l’AC Ajaccio ce samedi, le Croate ne sera officiellement plus l’entraineur de l’OM. Il l'a annoncé lors d’une récente conférence de presse, précisant au passage n’avoir aucun accord avec un autre club.

L’OM a trouvé son Mbappé, une offre colossale va partir https://t.co/uOrIUH01EV pic.twitter.com/D5dnnsHPm6 — le10sport (@le10sport) June 2, 2023

Igor Tudor quitte l’OM

Pourtant, en Italie on parle déjà de lui à la Juventus. Que ce soit Sport Mediaset , La Gazzetta dello Sport ou encore Il Corriere dello Sport , tous assurent qu’il est la grande priorité des Bianconeri . Il faut dire qu’Igor Tudor entretient un lien spécial avec ce club, puisqu’il y a été joueur puis adjoint d’Andrea Pirlo sur la saison 2020/2021.

La Juventus n'a rien décidé encore