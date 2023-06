OM : Il annonce le prochain entraîneur en direct ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Pablo Longoria et Igor Tudor ont rendu public jeudi la fin de leur collaboration, et l’entraîneur de l’OM dirigera donc son dernier match samedi soir sur la pelouse d’Ajaccio. Selon les révélations d’Eric Di Meco, Marcelo Gallardo serait très intéressé par le poste et s’impose comme un candidat crédible.

C’était dans l’air du temps, et c’est désormais officiel : Igor Tudor quittera l’OM à l’issue de la saison, et l’entraîneur croate a tenu à justifier sa décision jeudi en conférence de presse : « Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. J'ai pris la décision de partir pour des raisons personnelles et professionnelles (…) Travailler un an à l'OM, c'est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça fait un moment que j'y pensais », a indiqué Tudor.

L’OM s’active pour le remplacer

La question qui se pose désormais est très simple : qui viendra reprendre le flambeau d’Igor Tudor sur le banc de l’OM la saison prochaine ? De nombreux profils ont été évoqués ces derniers jours, comme Franck Haise, Marcelino, Vincenzo Italiano ou encore Ange Postecoglou. Mais de son côté, Eric Di Meco a un autre favori en tête…

« Gallardo aimerait venir à l’OM »