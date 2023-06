Le boss de l’OM balance une bombe sur l’entraîneur

Thibault Morlain

Entre l’OM et Igor Tudor, l’histoire va donc se terminer d’ici quelques jours. Ça a été officialisé, le Croate ne continuera pas sur la Canebière la saison prochaine. Cela aurait d’ailleurs pu s’arrêter bien avant. En effet, à son arrivée à l’OM, Tudor a eu de gros accrochages avec son effectif, au point que certains réclament sa tête selon Pablo Longoria.

Ces derniers jours, on évoquait de plus en plus le départ d’Igor Tudor de l’OM. Cela a fini par se confirmer ce jeudi. En conférence de presse, accompagné de Pablo Longoria et Javier Ribalta, le Croate a annoncé la fin de son aventure avec le club phocéen. Une histoire qui n’a pas tout le temps été simple, notamment dès l’arrivée de Tudor à l’OM.

« Deux joueurs avaient demandé sa tête »

Nommé pour remplacer Jorge Sampaoli l’été dernier, Igor Tudor a connu immédiatement des accrochages avec certains de ses joueurs à l’OM. A ce propos, Eric di Meco a révélé le contenu d’un de ses échanges avec Pablo Longoria. Le consultant RMC a alors expliqué concernant Tudor : « Je sais que deux joueurs avaient demandé sa tête après la préparation ».

« On a mangé avec le président Longoria samedi midi »