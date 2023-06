L'OM prépare un changement radical, c'est la douche froide

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis l'annonce du départ d'Igor Tudor, de nombreux noms d'entraîneurs circulent pour prendre sa succession sur le banc de l'OM. Sans surprise, Pablo Longoria scrute notamment le marché italien et ne serait pas insensible au travail d'Ivan Juric qui n'est pas passé loin de qualifier le Torino pour une compétition européenne.

C'est désormais officiel, Igor Tudor a annoncé son départ de l'OM. Le technicien croate l'a effectivement confirmé en conférence de presse jeudi. Par conséquent, il sera sur le banc marseillais une dernière fois samedi contre Ajaccio. Pablo Longoria doit désormais préparer sa succession, et sans surprise, il regarde notamment en Italie où plusieurs coaches de Serie A semblent lui plaire. Ce serait le cas d'Ivan Juric comme avancé par L'EQUIPE . Il faut dire que le coach du Torino a des principes de jeu similaires à ceux d'Igor Tudor. Comme l'actuel coach de l'OM, Juric est né à Split en Croatie, mais son contrat s'achève en 2024 ce qui le rend difficilement accessible.

Juric évasif pour son avenir...

Présent en conférence de presse avant la dernière journée de Serie A qui verra le Torino recevoir l'Inter Milan pour valider sa huitième place au classement, Ivan Juric a évoqué son avenir. « Je ne veux pas parler de l'avenir ou du passé. Je veux profiter du moment présent, si tout se passe bien, ce sera l'un des plus grands succès de ces 30 dernières années. Je veux bien le vivre et ensuite nous penserons à d'autres choses », lance-t-il avant de se projeter sur la saison prochaine avec le Torino.

... mais se projette sur la saison prochaine au Torino