OM : Incidents graves, il lâche une énorme demande

Ce samedi, pour la 38ème et dernière journée de Ligue 1, l’OM se rend à Ajaccio dans un match sans enjeu sportif, si ce n’est finir de la plus belle des manières pour Igor Tudor qui va partir. Mais à la veille de cette rencontre, des affrontements ont eu lieu entre les supporters des deux camps. Le maire d’Ajaccio, Stéphane Sbraggia, réclame l’annulation du match.

Clap de fin pour la Ligue 1 ! Ce samedi, l’OM se déplace à Ajaccio et tentera de clôturer sa saison de la plus belle des manières. Le club olympien voudra aussi finir sur une bonne note pour la dernière d’Igor Tudor qui a annoncé qu’il quitterait l’OM après cette ultime rencontre. Au-delà de tout cela, pas de réel enjeu puisque Marseille est assuré de finir 3ème et Ajaccio certain de descendre en Ligue 2.

Des incidents entre les supporters de l’OM et ceux d’Ajaccio

En revanche, le match s’annonce tout aussi bouillant… en tribunes ! 600 à 700 supporters de l’OM sont attendus en Corse et des incidents ont déjà eu lieu à la veille de la rencontre. Des affrontements entre supporters des deux camps se sont déroulés dans le centre-ville d’Ajaccio, quatre blessés légers sont partis à l’hôpital selon les pompiers rapporte le journal L’Équipe . Stéphane Sbraggia, le maire d’Ajaccio, veut réagir vite.

Le maire demande l’annulation du match