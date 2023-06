L’étonnant mea culpa de l’entraîneur de l’OM

Thibault Morlain

L’information de ce jeudi est donc l’officialisation du départ d’Igor Tudor. Après seulement une saison et alors qu’il avait encore un an de contrat, l’entraîneur de l’OM a décidé de s’arrêter là. Une annonce faite donc ce jour en conférence de presse. Tudor a pris la parole pour expliquer son choix et en a profité pour présenter quelques excuses.

La saison prochaine, l’OM va donc encore se présenter avec un nouvel entraîneur. Alors que Pablo Longoria avait dû gérer le départ de Jorge Sampaoli l’été dernier, cette fois, le club phocéen devra surmonter celui d’Igor Tudor. Le Croate ne sera donc resté qu’un an à l’OM, mais l’aventure va s’arrêter à l’issue de cet exercice. Ce jeudi, Tudor s’est présenté en conférence de presse avec Longoria et Javier Ribalta pour officialiser ce départ.

« Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club »

« Je tiens à remercier le président pour ses mots. Ça a été un honneur pour moi de travailler cette saison au sein du club, de faire partie de cette famille, de rencontrer ses supporters et cette ville avec une énergie si particulière. J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, ça arrive aussi dans d'autres clubs. Travailler un an à l'OM est comme travailler deux ou trois ans dans un autre club. J'ai l'esprit tranquille, ça fait un moment que j'y pensais. Les détails n'ont pas d'importance, c'est ce que je sens en moi qui compte », a annoncé Igor Tudor concernant son départ de l’OM après seulement une saison.

« Je m'excuse si parfois j'ai été un peu dur »