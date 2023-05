Guendouzi : Le malaise empire à l’OM

Thibault Morlain

Pour Matteo Guendouzi, le seconde partie de saison n’a pas été simple avec l’OM. Beaucoup moins utilisé par Igor Tudor, l’international français a dû ronger son frein sur le banc de touche. Un calvaire qui aurait d’ailleurs visiblement connu un nouvel épisode lors du match entre l’OM et Brest, rencontre lors de laquelle Guendouzi était pourtant titulaire.

Homme fort de l’OM il y a quelques mois encore, Matteo Guendouzi n’est aujourd’hui plus qu’un simple remplaçant aux yeux d’Igor Tudor. Ce samedi, face à Brest, l’international français était pourtant titulaire. De quoi lui permettre de montrer ce dont il est capable ? Pas totalement. En effet, Guendouzi ne sera resté qu’une heure sur le terrain environ avant d’être remplacé par l’entraîneur de l’OM.

Guendouzi en veut à Tudor

Au moment de céder sa place, Matteo Guendouzi n’était clairement pas le plus heureux. D’ailleurs, selon les informations dévoilées par Le Phocéen ce lundi, le joueur de l’OM n’aurait clairement pas apprécié la gestion d’Igor Tudor à son égard. A son retour aux vestiaires, Guendouzi aurait ainsi accusé le coup.

La dernière au Vélodrome avec l’OM ?

Et c’est sur ce goût quelque peu amer que Matteo Guendouzi pourrait bien avoir fait ses adieux au Vélodrome. En effet, l’OM a disputé son dernier match de la saison à domicile et il n’est clairement pas certain que l’ancien joueur d’Arsenal soit toujours là la saison prochaine. A l’approche du mercato estival, le transfert de Guendouzi ne fait que se préciser. Triste fin d’aventure à l’OM.