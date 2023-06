Galtier - PSG : Le vestiaire interpelle le Qatar

Arnaud De Kanel

Christophe Galtier s'entretiendra avec Luis Campos et sa direction dans les jours avenir comme nous vous l'avons indiqué sur le10sport.com. Copieusement sifflé, l'entraineur du PSG a perdu le cœur des supporters mais pas celui de ses joueurs. Gianluigi Donnarumma aimerait qu'il continue.

La situation se tend entre le PSG et son entraineur Christophe Galtier. Le coach parisien a été copieusement sifflé au moment de la remiser du titre de champion de France de Ligue 1. Esseulé, Galtier a fini la soirée dans le vestiaire et il n'a pas pris part à la photo collective. Gianluigi Donnarumma fait bloc derrière lui.

«Espérons qu’il continuera»

« On demande beaucoup au coach, c’est un bon groupe et nous sommes tous avec lui. On ne sait rien pour la suite, espérons qu’il continuera pour la suite car il peut donner beaucoup au club », a déclaré Gianluigi Donnarumma au sujet de Christophe Galtier sur Canal+ Sport 360 . Le portier du PSG en a rajouté une couche en zone mixte.

«J’espère qu’il pourra rester avec nous»