Tudor s’en va, l’OM a tranché pour sa succession

Jean de Teyssière

Le 1er juin dernier, Igor Tudor, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille annonçait sa démission aux côtés de son président, Pablo Longoria. Une nouvelle qui n'a pas surpris grand monde tant ce départ était attendu. Désormais, le club phocéen est à la recherche d'un remplaçant, et le profil de son successeur a déjà été identifié.

Avec la démission d'Igor Tudor de son poste d'entraîneur de l'Olympique de Marseille le 1er juin dernier, Pablo Longoria, le président de l'OM, doit absolument trouver un entraîneur pour préparer au plus vite le prochain exercice. Car l'été va être chargé avec les qualifications pour la Ligue des Champions qui commenceront début août, avec un troisième tour pour l'OM (le 8 ou le 9).

Qui pour remplacer Igor Tudor ?

L'OM va donc maintenant devoir se trouver un nouvel entraîneur. Pablo Longoria a déjà quelques pistes en sa possession et regarderait beaucoup du côté de l'Italie. Ivan Juric, le coach du Torino est cité tout comme Vincenzo Italiano, entraîneur de la Fiorentina. Marcelino plaît aussi beaucoup à Longoria, qui a travaillé avec lui à Valence. Enfin, Marcelo Gallardo, sans club depuis 6 mois et son départ de River Plate pourrait également intéresser Pablo Longoria...

« On ne continuera pas à jouer en marquage individuel »