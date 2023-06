Zidane entraîneur de l’OM, ça se précise ?

Thibault Morlain

La saison étant maintenant désormais terminée, la valse des entraîneurs peut débuter. Et forcément, les regards se tournent notamment vers Zinedine Zidane. Deux ans après son départ du Real Madrid, il veut revenir aux affaires. Reste à trouver un club désormais. Alors que le PSG se tournerait vers Julian Nagelsmann, c’est un autre club français qui pourrait attendre Zidane, et pas n’importe lequel : l’OM. Tout pourrait en train de se mettre en place pour cela. Explications.

Comme il y a un peu moins d’un an, l’OM se retrouve dans la situation de devoir se chercher un entraîneur. Après Jorge Sampaoli, c’est Igor Tudor qui a décidé de quitter ses fonctions sur le banc phocéen. Bien que le Croate avait encore un an de contrat à Marseille, il a dernièrement annoncé son départ de l’OM. Pablo Longoria est donc désormais en quête d’un nouvel entraîneur. Plusieurs noms reviennent déjà pour venir occuper cette position. Et si finalement la solution se nommait Zinedine Zidane ? Ayant vu l’équipe de France lui filer sous le nez avec la prolongation de Didier Deschamps, Zizou cherche désormais un club où rebondir. Son nom est alors revenu au PSG, à la Juventus ou encore Manchester United, mais voilà que tous les feux pourraient bien être au vert pour voir Zidane venir entraîner l’OM.

L’OM se fait recaler par le RC Lens https://t.co/uEkW91TGep pic.twitter.com/ECm3gAii91 — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

« Demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM »

Si on remonte il y a quelques semaines, Samir Nasri avait fait de grosses annonces concernant la possibilité de voir Zinedine Zidane sur le banc de l’OM. L’ancien Marseillais avait alors assuré : « Avec un vrai projet, des ambitions, demain s’il y a un repreneur avec un vrai budget, il ira à l’OM. Il n’aura pas de pression, c’est son club de cœur ». Par la suite, Nasri en avait rajouté une couche concernant Zizou et l’OM : « S’il y a un projet, je pense … ».

La vente de l’OM se rapproche ?