Zidane - OM : Il lâche une bombe en direct, le PSG peut paniquer

L'Arabie Saoudite poursuit son développement dans le sport, et notamment dans le football. Après avoir mis la main sur Newcastle, l'état dirigé par Mohammed Ben Salmane compte renforcer son championnat en attirant certaines stars. Et comme indiqué par Rolland Courbis, le PIF, puissant fonds d'investissement saoudien, pourrait s'implanter en France.

L'Arabie Saoudite souhaite devenir une place forte du football mondial, en attirant plusieurs stars dans son championnat, en accueillant la Coupe du monde en 2030 et 2034, mais aussi en mettant la main sur plusieurs clubs européens. Le puissant fonds d'investissement saoudien, le PIF, a acquis Newcastle en 2021. Mais comme indiqué par Thibaud Vézirian il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite poursuit son développement dans le sport.

« La volonté de l’Arabie Saoudite est d’être une place forte du sport »

« La volonté de l’Arabie Saoudite d’être une place forte du sport est expliquée depuis des années et se traduit à travers différents sports (F1, Formule E, catch, Dakar, boxe, golf, Jeux asiatiques, etc). Dans le football, on en parle aussi depuis au moins 7-8 ans. Ça a mis 3-4 ans à se faire mais Newcastle a été un gros coup (Racheté par le fond saoudien PIF). Question gros clubs, on sait que l’Arabie Saoudite a été proche de l’Inter. Les grands clubs, on les connaît donc très bien » avait lâché le journaliste, qui annonce l'arrivée d'investisseurs étrangers à l'OM depuis plusieurs années.

L'Arabie Saoudite prête à investir en France ?