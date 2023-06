Vente OM : Nouveau coup de tonnerre annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis près de deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM se font de plus en plus nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut dire que certains journalistes évoquent un départ imminent de Frank McCourt, propriétaire de l'OM. D'autres se montrent beaucoup moins affirmatifs. C'est le cas notamment de Mathieu Grégoire, journaliste de L'Equipe.

Propriétaire de l'OM, Frank McCourt est toujours en place. Pourtant, si l'on en croit les dires de certains journalistes, son avenir à Marseille ne tiendrait qu'à un fil. Régulièrement, Thibaud Vézirian évoque le départ imminent de l'Américain et l'arrivée de nouveaux investisseurs. Un avis partagé par plusieurs supporters de l'OM, qui ont lancé l e #VenteOM sur Twitter il y a maintenant près de deux ans.

L’OM veut boucler une signature importante, ça se complique https://t.co/UFln93KzJE pic.twitter.com/r913CtU9bM — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

« Si l’OM ne m’a pas attaqué en diffamation c’est que mes dossiers sont solides »

Problème, McCourt est toujours en place et dément régulièrement ces informations. Pas de quoi effrayer Vézirian, qui réclame de la patience. « Si l’OM ne m’a pas attaqué en diffamation c’est que mes dossiers sont solides ? tu peux faire les conclusions que tu veux » a déclaré le journaliste, sûr des résultats de son enquête.

« Si on peut l’annoncer on le fera, mais... »