Après le PSG, Messi au cœur d’un incroyable projet à 20Md€ ?

Christophe Galtier l'a annoncé en conférence de presse jeudi dernier, Lionel Messi ne restera pas au PSG la saison prochaine. L'international argentin ne prolongera pas son contrat, qui expire en juin prochain. Son entourage aurait déjà trouvé un accord de principe avec l'Arabie Saoudite, qui met les moyens nécessaires pour développer son championnat de football.

C'était un secret de polichinelle, et Christophe Galtier l'a plus ou moins officialisé en conférence de presse. En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a disputé, ce samedi, son dernier match sous le maillot parisien. « Il va jouer son dernier match au Parc des Princes, j'ose espérer qu'il sera accueilli de la meilleure des façons. J'ai eu le privilège de diriger le meilleur joueur de l'histoire du football. Il a toujours été au service de l'équipe, du jeu, de l'animation. Il a été passeur, finisseur. Ça a été un grand privilège non pas de l'entraîner, mais de l'accompagner tout au long de la saison » avait lâché l'entraîneur du PSG devant des journalistes surpris.

Un accord déjà trouvé avec Al-Hilal

Par la suite, le PSG a tenté de rattraper la boulette de son entraîneur, mais le suspense n'est plus présent dans ce dossier depuis bien longtemps. La presse italienne évoque un accord entre le clan Messi et Al-Hilal, l'un des plus gros clubs saoudiens. De son côté, Romain Molina se montre plus prudent. « Le père négocie avec Al-Hilal, la proposition est colossale. Ils ont toujours bon espoir, après il y a toutes les questions familiales, qui se posent » a lâché le journaliste sur Youtube.

L'Arabie Saoudite veut frapper fort