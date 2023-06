Après Benzema, ça chauffe pour une star de Deschamps

Hugo Chirossel

C’était attendu, mais c’est désormais officiel, Karim Benzema va quitter le Real Madrid à la fin de la saison. L’attaquant âgé de 35 ans est attendu en Arabie Saoudite, où Al-Ittihad souhaite s’attacher ses services. Mais le club saoudien ne compte pas en rester là et serait également sur la piste de N’Golo Kanté.

« Le Real Madrid C. F. et son capitaine Karim Benzema ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à la période brillante et inoubliable qu'il a passée au sein de notre club. Le Real Madrid souhaite témoigner sa reconnaissance et son affection à celui qui est déjà l'une de nos plus grandes légendes . » Ce dimanche matin via un communiqué, le Real Madrid a officialisé le départ de Karim Benzema à l’issue de la saison.

Benzema attendu à Al-Ittihad

Ces derniers jours, Karim Benzema est annoncé avec insistance du côté de l’Arabie Saoudite. S’il avait récemment entretenu le flou au sujet de son avenir, l’attaquant âgé de 35 ans va donc bel et bien quitter le Real Madrid une fois arrivé au terme de son contrat le 30 juin prochain. Il devrait s’engager Al-Ittihad, sacré champion d’Arabie Saoudite cette saison, et qui serait prêt à lui offrir un salaire de 100M€ par an. Depuis l’arrivée de Cristiano Ronaldo, il y a environ six mois, de nombreuses stars du football européen sont espérées par l’Arabie Saoudite. C’est notamment le cas de Lionel Messi, mais également de N’Golo Kanté.

Kanté lui aussi vers l’Arabie Saoudite ?

En effet, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France arrive au terme de son contrat avec Chelsea et n’a toujours pas prolongé. D’après les informations de Rudy Galetti, après Karim Benzema, Al-Ittihad compte désormais s’attacher les services du milieu de terrain âgé de 32 ans. Les discussions en ce sens auraient débuté il y a plusieurs semaines déjà et seraient en bonne voie. Les deux parties devraient se rencontrer prochainement à Londres et le club saoudien souhaiterait boucler la signature de N’Golo Kanté le plus vite possible.