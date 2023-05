Vente OM : C’est annoncé, une incroyable révolution se prépare

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis maintenant plus de deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM apparaissent de manière continue sur les réseaux sociaux. Pour l'heure, aucun changement majeur n'a été observé, mais en coulisses, la situation évolue doucement mais sûrement. Selon plusieurs acteurs, le club marseillais pourrait entrer dans une nouvelle ère très prochainement.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt débarquait à Marseille avec l'ambition de lancer le " Champions Project" , censé mener l'OM vers les sommets européens. Après sept ans, le bilan est médiocre. Excepté une finale de Ligue Europa en 2018, le club phocéen affiche des résultats médiocres en Ligue des champions. Mais selon un ancien joueur devenu entrepreneur, l'OM pourrait entrer dans une nouvelle ère dans les prochaines années.





« On voit bien que le club s’apprête à changer »

« Structurellement, quand on est dans le milieu des affaires, on voit bien que le club s’apprête à changer. Ils ont même réintégré des spécialistes de vente de clubs dans leur organigramme. Est-ce une vente pure et dure, la fin d’une fusion-acquisition ou l’arrivée de nouveaux actionnaires ? Il faut se renseigner pour y voir plus clair, c’est trop parti dans tous les sens au fil des mois, je ne me suis pas penché plus que ça là-dessus… » a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Team Football.

« On s'attend à ce que l’OM passe dans la cour des grands »