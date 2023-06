Un joueur s'annonce à l'ASSE !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'ASSE a mis fin à une saison plus que délicate durant laquelle la menace d'une relégation a plané dans le Forez. Finalement, les Verts se sont facilement maintenus et se tournent désormais vers le prochain exercice. Avec Gautier Larsonneur dans les buts.

Grâce à un mercato d'hiver rondement mené, l'ASSE a finalement réussi à assurer un maintien qui semblait très mal engagé. En effet, après une première partie de saison catastrophique, le club du Forez était lanterne rouge, mais s'est finalement sauvé in extremis grâce à une magnifique seconde partie de saison. Les Verts se projettent donc désormais vers le prochain exercice avec un effectif qui pourrait connaître d'importants mouvements. Mais pas dans les buts.

Larsonneur reste aussi à l'ASSE

En effet, sur son compte Twitter , Gautier Larsonneur, recruté cet hiver, a confirmé qu'il serait toujours à l'ASSE la saison prochaine. « Clap de fin de cette saison par une magnifique soirée à Geoffroy-Guichard. Bravo à toute l’équipe pour avoir su relever le défi qui s’était présenté à nous. À nous de continuer avec travail & humilité pour revivre de tels moments de communion avec le peuple vert », a écrit le gardien de but sur le réseau social.

