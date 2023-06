Nouvelle sortie explosive sur la vente de l’OM

La rédaction

Ces dernières heures, les rumeurs sur la vente de l'OM sont apparues sur la toile après la sortie de Rolland Courbis au micro de RMC. L'ancien entraîneur du club marseillais a évoqué une possible arrivée de l'Arabie Saoudite en France, et notamment à Marseille. De quoi faire réagir Thibaud Vézirian, très actif dans ce dossier depuis près de deux ans.

Présent sur le plateau de l 'Intégrale Foot sur RMC , Rolland Courbis a lâché une annonce, qui a fait l'effet d'une bombe. L'ancien entraîneur de l'OM a évoqué une possible vente de la formation dans les prochains mois, et l'arrivée possible d'investisseurs saoudiens.

L’OM sort enfin du silence sur la piste Zidane https://t.co/AAKzQ8LeqL pic.twitter.com/XA7lYzi84T — le10sport (@le10sport) June 5, 2023

L'OM dénonce des « conneries »

Depuis cette annoncé, les rumeurs se font nombreuses sur les réseaux sociaux. Contacté par La Minute OM, la direction du club marseillais conteste et dénonce des « conneries ». Mais d'autres journalistes comme Thibaud Vézirian surfe sur la vague.

« Dormez tranquille »