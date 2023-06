Mercato : En galère au PSG, il reçoit un coup de main inattendu

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG risque de connaître un mercato estival animé. Si dans le sens des arrivées, plusieurs dossiers sont en cours, du côté des départs, le club parisien va devoir faire face aux retours de nombreux joueurs prêtés. Mauro Icardi a quant à lui retrouvé le chemin des filets avec Galatasaray (Turquie). L’attaquant argentin a notamment pu compter sur les conseils d’un certain Bafetimbi Gomis.

L’été dernier, le PSG prenait un gros pari sur le mercato. En effet, le club parisien alors dans l’incapacité de réaliser de grosses ventes sur le marché des transferts décidait de céder plusieurs joueurs jugés « indésirables » en prêt. C’est le cas de Mauro Icardi notamment. L’Argentin se retrouvait dans une situation compliquée à Paris, après des débuts pourtant très prometteurs.

Mauro Icardi empile les buts en Turquie

Désormais, Mauro Icardi se retrouve dans une situation un peu particulière. Auteur de 22 buts et de 7 passes décisives avec Galatasaray, l’avant-centre argentin s’est avéré être l’un des meilleurs joueurs du championnat turc cette saison. Mais alors que ce dernier retournera à Paris cet été, certains médias turcs évoquent un potentiel transfert définitif de l’attaquant prêté par le PSG.

Bafetimbi Gomis « content » de la confiance retrouvée de Mauro Icardi