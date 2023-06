Un joueur arrive au PSG, il fait enrager son club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été du Real Madrid s'annonce intense. Et pour cause, le club merengue va pouvoir constater le départ de nombreux joueurs. En plus de Karim Benzema, Mariano, Eden Hazard, mais également Marco Asensio vont partir. Ce dernier va s'engager avec le PSG, mais Carlo Ancelotti reconnaît avoir voulu le prolonger.

Le Real Madrid va devoir se montrer très actif cet été. Et pour cause, le club merengue voit de nombreux joueurs quitter le club, notamment dans le secteur offensif. Ainsi, en plus de Karim Benzema, le départ le plus fracassant, Eden Hazard, Mariano et Marco Asensio ont annoncé leur départ. Une situation expliquée par Carlo Ancelotti.

Le Real a tenté de conserver Asensio...

« Leurs rôles étaient très clairs, comme Nacho et Ceballos, parce que nous le leur avons expliqué. Nacho a une offre de renouvellement sur la table, mais Marco a préféré chercher une autre destination », lance le technicien italien en conférence de presse, confirmant donc que le Real Madrid a voulu prolonger Marco Asensio.

... qui s'engager avec le PSG

Finalement, l'international espagnol va s'engager avec le PSG. Le 26 mai, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG avait intensifié ses discussions avec l'entourage de Marco Asensio. Une information confirmée par de nombreux médias. Au point que sa signature à Paris ne fasse plus aucune doute.