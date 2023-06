C'est officiel, le PSG rate un transfert à 26M€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Prêté avec une option d'achat à la Juventus l'été dernier, Leandro Paredes va déjà faire son grand retour au PSG. En effet, le club turinois ne va pas conserver son milieu de terrain argentin qui reviendra donc à Paris. Le joueur l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

Cet été, cela risque de bouger du côté du PSG. Plusieurs renforts sont attendus et le mercato semble même déjà parfaitement lancé puisque les arrivées de Manuel Ugarte, Marco Asensio et Milan Skriniar seraient actées. Côté départs aussi le club de la capitale compte frapper fort. Et pour cela, il faudra notamment essayer de vendre Leandro Paredes qui va faire son retour à Paris comme l'Argentin l'a lui-même annoncé sur les réseaux sociaux.

Paredes va revenir au PSG

« L'année a été très difficile et cela fait mal de ne pas avoir pu atteindre les objectifs que nous nous étions fixés, mais j'emporte avec moi un groupe de joueurs et de personnes incroyables. Je tiens à remercier les supporters qui m'ont toujours soutenu tout au long de l'année, mais surtout chacun de mes coéquipiers. Je les porterai toujours avec moi », écrite Leandro Paredes sur Instagram .

Vers un départ inévitable ?

Dans ce dossier, le PSG laisse donc échapper 26M€, correspondant à l'option d'achat de Leandro Paredes, mais récupère tout de même 2,5M€. Loin d'être suffisant pour le club de la capitale qui cherchera à se séparer de l'international argentin, qui a vu son ami Lionel Messi quitter Paris ces dernières heures.