Vente OM : Zidane, Arabie Saoudite… Un projet de folie annoncé en direct 

Ce dimanche, Rolland Courbis a remis une pièce dans la machine. Alors que la vente de l'OM fait fantasmer de nombreux supporters marseillais depuis près de deux ans, l'ancien entraîneur a évoqué l'arrivée possible d'investisseurs saoudiens, mais aussi de Zinédine Zidane. De quoi mettre le feu aux réseaux sociaux...

Vendra, ne vendra pas ? Depuis plus de deux ans, les rumeurs sur la vente de l'OM se font nombreuses, sans pour autant que rien ne bouge dans l'organigramme marseillais. Malgré les informations annonçant son départ, Frank McCourt est toujours en place et déterminé à faire grandir le club. Mais ce dimanche, Rolland Courbis a lâché une petite bombe sur le plateau d 'Instant Foot sur RMC.

L’OM veut boucler une signature importante, ça se complique https://t.co/UFln93KzJE pic.twitter.com/r913CtU9bM — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

La sortie troublante sur la vente de l'OM

A l'antenne, l'ancien entraîneur de l'OM a évoqué la possible arrivée d'investisseurs saoudiens à Marseille. Mais ce n'est pas tout puisqu'il a été question du possible retour de Zinédine Zidane dans sa ville natale. Il y a quelques mois, Rolland Courbis avait déjà évoqué ce scénario lors d'un entretien exclusif accordé au 10Sport.com.

Courbis avait évoqué une arrivée des Saoudiens