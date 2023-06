La star de l’OM prête à imiter Messi, scenario catastrophe à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar du PSG, qui a perdu Lionel Messi, l'OM pourrait voir sa star s'envoler vers d'autres cieux. Lui aussi en fin de contrat, Alexis Sanchez n'est plus aussi certain de vouloir prolonger son contrat avec le club marseillais. Surtout que l'Arabie Saoudite lui ferait les yeux doux comme l'a plus ou moins confirmé Pablo Longoria en conférence de presse.

Après Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, l'Arabie Saoudite pourrait mettre la main sur une nouvelle star, qui se trouve actuellement à l'OM. En fin de contrat, Alexis Sanchez serait dans le viseur de l'état, qui entend développer son championnat.

Coup de froid dans le dossier Alexis Sanchez

Comme annoncé par L'Equipe, l'OM ne souhaite pas le perdre et a entamé des discussions avec son agent pour le convaincre. Alors que la tendance était à une prolongation il y a quelques semaines, la balance se serait équilibrée. Selon le quotidien sportif, Alexis Sanchez se décidera dans les prochains jours, une fois le successeur d'Igor Tudor annoncé.

Longoria redoute le pire