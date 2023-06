PSG : Galtier viré, Neymar jubile

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Après seulement une saison, le natif de Marseille devrait être remercié. La question est de savoir qui viendra le remplacer sur le banc de touche. La priorité aujourd'hui se nommerait Julian Nagelsmann. De quoi redistribuer les cartes au sein de l'effectif et visiblement, Neymar pourrait être l'un des grands gagnants de l'arrivée de l'Allemand. Explications.

La saison prochaine, il n'y aura donc plus de MNM au PSG. En effet, le départ de Lionel Messi a été officialisé et après l'Argentin, c'est Neymar qui pourrait suivre. Un an après, le numéro 10 parisien se retrouverait à nouveau poussé vers la sortie par Luis Campos. Le PSG voudrait se séparer de Neymar, mais reste encore à trouver preneur. De plus, toutes les cartes pourraient être redistribuées avec Julian Nagelsmann. L'Allemand est annoncé comme le successeur de Christophe Galtier comme entraîneur du PSG et cela pourrait bien faire les affaires de Neymar.

Mercato : Le PSG s’active après le drame https://t.co/ZGeevzDj91 pic.twitter.com/3ZaT96Q45f — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

« Le grand gagnant pourrait potentiellement être Neymar »

Rapporté par PSG Talk , Jonathan Johnson a expliqué comme l'arrivée de Julian Nagelsmann pourrait bénéficier à Neymar au PSG. Le journaliste pour CBS a alors confié : « Le grand gagnant pourrait potentiellement être Neymar, qui est actullement annoncé sur le départ. Toutefois, cela pourrait changer si Nagelsmann prend une approche similaire à celle de Thomas Tuchel et cherche à se rapprocher rapidement de la star brésilienne. (...) Il n'y a aucun doute sur le fait que Mbappé et Neymar puissent cohabiter et jouer ensemble sur le terrain quand ils veulent, mais l'Allemand devra le vouloir pour son PSG ».

« Il pourrait vouloir le garder »