Galtier - OM : Il lâche une première réponse !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

La saison prochaine, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG. Et alors que dans le même temps, l'OM cherche également un entraîneur, les rumeurs envoyant le technicien français vers le club de sa ville natale vont probablement naître rapidement. Mais Jérôme Rothen y met déjà fin.

Après seulement une saison sur le banc du PSG, Christophe Galtier va être démis de ses fonctions. Le technicien français sera donc sur le marché et son nom pourrait rapidement circuler du côté de l'OM compte tenu de son passé avec la cité phocéenne. Néanmoins, pour Jérôme Rothen, c'est impossible.

EXCLU @le10sport : La vérité sur le dossier Galtier https://t.co/1i3cf7UHUy — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 6, 2023

Galtier à l'OM, Rothen n'y croit pas

« Il a fait une mauvaise année sur plein de niveaux. Je pense qu’il a failli à sa mission et c’est pour ça qu’il ne peut pas garder sa place aujourd’hui. Le départ est tout-à-fait logique. J’aurais aimé que les dirigeants le préviennent bien en amont. Il y a plein de noms qui sont sortis depuis le mois d’avril, je trouve cela un peu irrespectueux. Même si lui se doutait certainement de la fin, il fallait lui annoncer. C’est un échec pour lui », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme pour RMC , afin d'en rajouter une couche.

«En France ça va être compliqué pour lui de trouver un projet ambitieux»