Il craque en privé et quitte le PSG !

Arnaud De Kanel

Arrivé l'été dernier au PSG en provenance de l'OGC Nice pour remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier va quitter le club de la capitale. Luis Campos l'en a informé ce mardi lors de la fameuse réunion décisive que nous vous annoncions depuis plusieurs jours sur le10sport.com. Le natif de Marseille était à bout.

Comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com, rien n'avait été décidé pour Christophe Galtier. Luis Campos l'avait d'ailleurs confirmé samedi au micro de Canal+ avant la rencontre face à Clermont. « On va faire un bilan, au final, de tous les matchs. Pas seulement sur l’entraîneur, sur tout l’effectif, sur les joueurs qui doivent rester et ceux qui doivent partir. On va voir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs », avait déclaré le conseiller sportif du PSG. Tout a basculé ce mardi lors d'une réunion qui a débouché sur une décision radicale, en l'occurence le départ de Christophe Galtier.

Galtier très marqué lors de la réunion

L'aventure entre Christophe Galtier et le PSG touche donc à sa fin. Tout s'est décidé ce mardi lors d'une réunion qui était prévue depuis plusieurs jours comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Selon nos informations, l'ancien coach de l'OGC Nice s'est présenté à la réunion le visage très marqué et fatigué. Celui qui a mené le PSG vers son onzième titre de champion de France a très mal vécu le traitement médiatique dont il a fait l'objet cette saison. Son attitude a témoigné d'un manque de motivation par rapport à l'énorme enjeu qui l'attendait la saison prochaine et cela a donc poussé Luis Campos de prendre la décision de s'en séparer. Maintenant, le Portugais doit lui trouver un remplaçant.

Campos s'active pour le futur coach du PSG

Luis Campos n'avait jusque-là contacté aucun entraineur comme nous vous l'avons indiqué. Pour remplacer Christophe Galtier, le Portugais cherche avant tout un technicien libre. Sur le marché, deux noms plaisent au PSG. Luis Enrique, qui a les faveurs de l'Emir, et Zinédine Zidane. Une nouvelle page va s'écrire.