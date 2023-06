Galtier : Le PSG mise sur une star, c’est validé

Thomas Bourseau

Thierry Henry pourrait faire son grand retour en Ligue 1… au PSG avec Julian Nagelsmann qu’il assisterait en tant qu’adjoint. Ayant connu Henry à Monaco et en Belgique, Nacer Chadli est conquis par cette éventualité pour le champion du monde.

Le Parisien l’a annoncé dans son édition de mardi : le PSG compte bel et bien tenter un coup pour le tandem Julian Nagelsmann et Thierry Henry pour remplacer Christophe Galtier qui a appris, toujours selon le quotidien de la capitale, son licenciement au terme d’une réunion avec Luis Campos dans la journée de mardi.

Henry emballé par le PSG avec Nagelsmann ?

Selon Foot Mercato , Thierry Henry serait particulièrement emballé par le fait d’intégrer le staff de Julian Nagelsmann au PSG. L’ayant eu comme entraîneur à l’AS Monaco ainsi qu’en sélection belge où il était l’un des assistants de Roberto Martinez, Nacer Chadli valide ce choix et ce potentiel duo comme il l’a fait savoir au Parisien .

«Un tel assemblage de compétences et d’expérience, ça ressemble à quelque chose»