Henry : C’est annoncé, le PSG tire le gros lot

Thomas Bourseau

Thierry Henry serait la bonne pioche pour le PSG d’après son ancien joueur Nacer Chadli, d’autant plus que ses caractéristiques seraient complémentaires avec celles de Julian Nagelsmann. Encore faudrait-il qu’Henry accepte le challenge…

Thierry Henry de retour aux affaires, mais au PSG ? Il est stipulé dans la presse que le champion du monde 98 serait susceptible de devenir l’adjoint de Julian Nagelsmann sur le banc de touche du Paris Saint-Germain la saison prochaine en lieu et place de Christophe Galtier même si le10sport.com vous a confié le 5 juin qu’il n’existait aucune discussion entre Nagelsmann et le PSG.

«L’intelligence et l’expérience de Thierry lui permettent de s’adapter à tous types de situation»

Ayant pu côtoyer Thierry Henry à la fois à l’AS Monaco et en sélection belge, Nacer Chadli a dressé un portrait plutôt flatteur au Parisien d’Henry l’entraîneur. Des caractéristiques qui semblent bien se marier avec le management de Julian Nagelsmann. « L’intelligence et l’expérience de Thierry lui permettent de s’adapter à tous types de situation. Quand il est arrivé en sélection, il ne connaissait pas Roberto Martinez. Mais entre eux, j’ai l’impression que ça a matché tout de suite. Je ne connais pas Julian Nagelsmann et je ne sais rien de ce qu’il en est de ce projet, mais j’avoue qu’un tel assemblage de compétences et d’expérience, ça ressemble à quelque chose ». Le PSG pourrait donc bien tirer le gros lot avec Thierry Henry si ce dernier devenait l’adjoint du tacticien Julian Nagelsmann.

Henry pas prêt à quitter sa famille, et veut un rôle de numéro un