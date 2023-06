C'est confirmé, le PSG prépare du lourd sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant même l'ouverture officielle du mercato, le PSG est déjà très actif en coulisses. Plusieurs pistes semblent sur le point d'aboutir, dont certaines sans indemnités de transfert. C'est le cas de Marco Asensio et Marcus Thuram. Il faut dire que cela permet au club parisien de respecter le fair-play financier et de se positionner au mieux en vue de futur gros transferts, comme celui de Bernard Silva.

Le mercato estival n'a pas encore ouvert ses portes, mais le PSG est déjà très actif. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Marco Asensio et une piste chaude, tandis que Marcus Thuram pourrait également débarquer. Deux joueurs qui présentent l'avantage d'être libres. Et cela n'est pas du au hasard comme l'explique le journaliste de L'EQUIPE Loïc Tanzi.

EXCLU @le10sport : Chelsea dégaine pour Neymar !▶️ Prise de contact officielle avec le PSG et ouverture des discussions pour envisager le transfert du Brésilien▶️ Le PSG, vendeur, est à l’écoute https://t.co/PmMbhkAtlH — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 6, 2023

Thuram libre, pour pouvoir payer Bernardo Silva ?

« Pour Marcus Thuram, c'est un profil que le PSG cherche depuis longtemps. En fait le PSG dans son nouveau projet annonce vouloir avoir plus de joueurs français dans son effectif, et plus de joueurs libres pour respecter le fair-play financier et donc essayer de faire un gros coup sur un joueur comme Bernardo Silva en s'octroyant plus de surface financière pour un joueur comme ça », explique le journaliste pour L'Equipe de Greg, avant d'en rajouter une couche.

«Je ne vois pas pourquoi il ne viendrait pas au PSG»