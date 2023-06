Le PSG met le feu sur le mercato, il hallucine

Jean de Teyssière

C'est le feu au Paris Saint-Germain concernant le mercato ! Le club parisien avait coché le nom de nombreux joueurs comme Marco Asensio, Manuel Ugarte ou encore Marcus Thuram. Problème, Christophe Galtier, l'entraîneur du PSG ne sera pas conservé par le club et se pose donc la question de savoir : est-ce que le futur entraîneur souhaitait avoir ces trois joueurs dans son effectif ? Un véritable problème pour Jérôme Rothen.

Comme annoncé en premier et en exclusivité par le10sport.com, Marco Asensio va signer avec le PSG après son départ libre du Real Madrid. Même chose concernant Manuel Ugarte. Mais voulant au départ conserver Christophe Galtier, la dernière réunion entre Luis Campos et l'entraîneur français s'est conclue par le départ de Galtier. Jérôme Rothen, dans son émission RMC , Rothen s'enflamme , s'inquiète de cette situation.

Le PSG fonce sur Marcus Thuram !

C'est l'une des bombes de ce début de semaine, Marcus Thuram aurait les faveurs du PSG. Et inversement. D'après les sources conjointes du Parisien et de L'Équipe, Marcus Thuram ne dirait pas non à vêtir le maillot du PSG la saison prochaine. L'international français est en fin de contrat en juin prochain et il aurait fait part à ses proches de son envie de jouer au PSG. Autre avantage de poids, la présence de Kylian Mbappé, Marcus Thuram étant très proche de lui et voulant jouer avec le numéro 7 du PSG, que ça soit en club ou en sélection...

« Thuram ? Mettez-moi déjà un entraîneur... »