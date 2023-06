Galtier : voilà ce qu’il fera l’an prochain après le PSG

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après seulement une saison passée à la tête du PSG, marqué par des résultats décevants et des problèmes extrasportifs, Christophe Galtier s’est vu signifier la fin de son aventure ces derniers jours. Et selon Daniel Riolo, l’entraîneur français ne devrait pas reprendre de projet dans l’immédiat et se reposer la saison prochaine.

Christophe Galtier et le PSG, c'est déjà terminé ! Conformément aux révélations exclusives du10sport.com, une réunion était programmée en début de saison avec Luis Campos, qui a donc signifié à l'entraîneur français la fin de son aventure dans la capitale après seulement une saison. Galtier s'apprête donc à être limogé par le PSG.

PSG : Enorme coup de froid pour le successeur de Galtier https://t.co/FFy3D7QdQB pic.twitter.com/6fxaVBqRoW — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Le PSG s'active pour le remplacer

La direction du PSG est désormais à la recherche de son futur entraîneur, et Daniel Riolo a évoqué le sujet mardi soir dans l'After Foot sur RMC Sport : « Je crois que Luis Campos a les noms, a fait des études et prépare les dossiers des différents candidats. C'est lui qui est allé à Doha pour défendre son choix prioritaire et répondre aux attentes des Qataris qui veulent un coach d'une autre dimension que Galtier. Il a proposé les noms. Maintenant il y aura une concertation », a indiqué Riolo. Mais de son côté, Galtier se prépare-t-il à enchainer sur un autre projet ?

Rien pour Galtier l'an prochain ?