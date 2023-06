La presse italienne plombe l’OM pour son entraîneur

Axel Cornic

Une véritable valse des entraineurs devrait marquer le début du mercato et l’Olympique de Marseille n’y échappera pas, puisqu’Igor Tudor a quitté le club moins d’un an après son arrivée. Pablo Longoria aurait déjà plusieurs pistes en têtes et plusieurs d’entre elles mèneraient en Serie A, son terrain de chasse préféré.

La situation du PSG et de l’OM est assez semblable, puisque les deux plus gros clubs français vont changer d’entraineur. Pour les Marseillais le départ d’Igor Tudor est déjà acté, mais cela ne devrait pas tarder pour son homologue parisien Christophe Galtier, comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

PSG : Une opération de la dernière chance pour Messi ? https://t.co/m6hwBfVdgW pic.twitter.com/tw6baz62Mb — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

L’OM cherche le successeur de Tudor

Au PSG, on annonce notamment des gros noms, mais selon nos informations c’est Luis Enrique qui pourrait finalement rafler la mise. Pour l’OM la situation est plus floue, avec Pablo Longoria qui lorgnerait plusieurs entraineurs de Serie A. Foot Mercato a notamment parlé de Vincenzo Italiano, qui est en train de se faire un nom depuis son arrivée à la Fiorentina et qui semble avoir une très belle cote sur le marché.

Italiano, priorité du Napoli