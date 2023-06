C'est officiel, Lionel Messi annonce son nouveau club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est attendu, et c'est désormais officiel, Lionel Messi est sorti du silence sur son avenir afin de révéler l'identité de son nouveau club. Interrogé par la presse catalane, l'Argentin explique qu'il ne reviendra pas au FC Barcelone, et qu'il n'accepte pas non plus le pont d'or offert par l'Arabie Saoudite. Le désormais ex-joueur du PSG va s'engager avec l'Inter Miami en MLS.

Moins d'une semaine après l'annonce de son départ du PSG, deux ans après sa signature, l'annonce du nouveau club de Lionel Messi était très attendu. Et alors que cela semblait se jouer entre un retour au FC Barcelone ou une signature en Arabie Saoudite, le champion du monde a pris tout le monde de court. Il annonce en effet qu'il va signer à l'Inter Miami.

Messi confirme qu'il va signer à l'Inter Miami

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo et Sport , Lionel Messi lève effectivement le voile sur son avenir. « J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route », lâche l'ancien joueur du PSG qui va donc découvrir un nouveau défi. Un choix qu'il a tenu à justifier par la nécessité de « quitter l'Europe ».

Messi voulait «quitter l'Europe»