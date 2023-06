PSG : Nouvelle bombe, Messi prend une décision radicale

Thibault Morlain

Si le départ de Lionel Messi du PSG est désormais officialisé, reste à connaitre la destination de l'Argentin. Bientôt libre de tout contrat, le septuple Ballon d'Or voit son avenir faire l'objet de nombreuses rumeurs. Messi est annoncé un peu partout, aux quatre coins du monde, mais difficile d'y voir clair. Mais voilà qu'aux dernières nouvelles, la destination du futur ex-joueur du PSG se préciserait.

Après deux saisons au PSG, Lionel Messi va donc s'en aller comme il est arrivé, c'est-à-dire libre. En effet, alors qu'on évoquait une prolongation il y a quelques mois, l'Argentin n'a finalement pas prolongé et le départ du septuple Ballon d'Or du PSG a depuis été officialisé. Reste maintenant à déterminer l'avenir de Messi et l'identité de son futur club. Cela se jouerait entre 3 destinations : le FC Barcelone, l'Inter Miami et Al-Hilal en Arabie Saoudite. Le club saoudien proposerait jusqu'à 500M€ à Lionel Messi pour le faire venir et imiter ainsi Cristiano Ronaldo et Karim Benzema. De quoi alors faire la différence ? Pas sûr...

Les Messi disent non à l'Arabie Saoudite

Ce mercredi, L'Equipe donne de nouveaux éléments à propos de l'avenir de Lionel Messi. Et visiblement, le tapis rouge déroulé par l'Arabie Saoudite ne devrait pas suffire. En effet, le quotidien sportif explique l'Argentin ne devrait pas répondre favorablement à cette folle proposition. Lui et sa femme ne seraient pas enclins à faire le voyage jusqu'au Moyen Orient en raison de ses enfants.

Miami plutôt que Barcelone

Le FC Barcelone ou l'Inter Miami ? Telle serait alors la question pour l'avenir de Lionel Messi. De son côté, le futur ex-joueur du PSG voudrait continuer sa carrière en Europe et sa femme Antonella voudrait d'ailleurs retourner à Barcelone. Le fait est qu'un transfert chez les Blaugrana resterait compliqué en raison d'une défiance envers le président barcelonais, Joan Laporta. Tout pointerait alors désormais vers l'Inter Miami. La franchise MLS de David Beckham tiendrait alors la corde. Du côté de Miami, on serait de plus en plus confiant quant à la future arrivée de Lionel Messi.