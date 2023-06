Messi quitte le PSG et prépare une annonce fracassante

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi va quitter le Paris Saint-Germain deux ans après son arrivée libre et désormais, tout le monde attend de savoir ce que sera la suite de sa carrière. Trois pistes résistent avec un retour au FC Barcelone, un départ en MLS ou encore vers l’Arabie Saoudite, qui serait prête à le couvrir d’or. Le suspens pourrait être de courte durée, puisque le clan Messi souhaiterait très vite faire son annonce...

Maintenant que son départ du PSG est connu, Lionel Messi doit dévoiler la prochaine étape de son illustre carrière. A bientôt 36 ans, l’Argentin souhaiterait continuer à évoluer au plus haut niveau en Europe et pour le moment, la seule option est un retour au FC Barcelone.

Le Barça, la MLS ou l’Arabie Saoudite ?

Une piste romantique et appréciée par un grand nombre d’observateurs, mais qui reste assez délicate. Le Barça fait en effet face à des gros problèmes de bilan et ne semble donc pas en capacité de pouvoir inscrire Lionel Messi, avec LaLiga qui surveille attentivement sa masse salariale. Pendant ce temps, David Beckham aimerait le convaincre de rejoindre sa franchise de l’Inter Miami...

Une annonce dans les prochaines heures