PSG : C’est confirmé, le mercato de Neymar est déjà lancé

Axel Cornic

Ça bouge au Paris Saint-Germain, qui après Lionel Messi et Sergio Ramos aimerait se débarrasser d’une autre grande star avec Neymar. Actuellement blessé, le Brésilien avait déjà été poussé vers la sortie il y a un an sans succès, mais cette fois la situation semble pouvoir se débloquer, avec notamment un avenir en Premier League qui pourrait se dessiner...

La MNM, c’est déjà fini. Avec la fin de son contrat, Lionel Messi va quitter le PSG deux ans après son arrivée et mettre donc un terme à un trio offensif qui a beaucoup fait parler, avec Kylian Mbappé et Neymar. Mais il pourrait bien ne pas être la seule star à faire ses valises...

Attendu au PSG, il vend la mèche pour son transfert https://t.co/FeQiKqy2pC pic.twitter.com/oSCpFL0by5 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Chelsea est sur les traces de Neymar

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Neymar est prêt à quitter le PSG, avec un club de Premier League qui a récemment manifesté son intérêt. Il s’agit de Chelsea, qui aimerait boucler un transfert de la star du PSG, sans toutefois qu’un montant précis ne soit évoqué pour le moment.

« On peut espérer que si ça n'a pas marché la première fois, ça pourrait marcher la deuxième fois »