Galtier viré, Riolo balance les prochains entraineurs du PSG

Axel Cornic

En attendant l’officialisation du départ de Christophe Galtier, les spéculations vont bon train concernant son possible successeur. Les candidats sont nombreux, mais au Paris Saint-Germain tout le monde ne semble pas être d’accord concernant le prochain entraineur... avec notamment certains gros noms qui semblent d’ores et déjà avoir été écartés.

Qui sera le prochain entraineur du PSG ? C’est la question que tout le monde se pose, alors que l’aventure de Christophe Galtier approche de son terme moins d’un an après son arrivée à la place de Mauricio Pochettino. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que si Luis Campos souhaitait le garder, une séparation est devenue inévitable en cette fin de saison.

« Il y a peut-être encore deux ou trois noms sur la liste de Campos »

Lors de l’ After Foot de ce mardi, Daniel Riolo s’est penché sur le grand débat de la succession de Galtier au PSG, assurant que plusieurs pistes ont d’ores et déjà été écartées. « Aujourd'hui, ce qu'on peut dire c'est que des candidats ont été écartés. Luis Enrique n'est plus dedans. Xabi Alonso n'est plus dedans. Mourinho ça n'existe plus c'est terminé » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Roberto De Zerbi était sur la liste mais il n'y est plus. Thiago Motta y est toujours. Et donc Nagelsmann. Il y a peut-être encore deux ou trois noms sur la liste de Campos ».

« Motta a des avantages, Nagelsmann en a d'autres »